Marcin Hakiel zabiera głos na temat Pauliny Smaszcz: "Ja ją trochę ROZUMIEM"

OnaZdziwiona 6 min. temu zgłoś do moderacji 5 4 Odpowiedz

Nie rozumiem komentarzy broniących Katarzynę. Od kiedy w ludziach taka zgoda i zrozumienie dla zdradzających? Dlaczego większy hejt wylewa się na człowieka, który był okłamywany? Został upokorzony na oczach całej Polski…może potrzebuje to z siebie wyrzucić. Słabe są te podwójne standardy. Pani K za swoje zachowanie powinna zostać usunięta z telewizji publicznej i potępiona za zdradę. Jeśli chciała zakończyć małżeństwo to wypadało to zrobić zanim weszło się do łóżka z innym mężczyzną. Wtedy nikt by tego nie oceniał. Każdy ma prawo się odkochać, to zrozumiałe. Tylko trzeba potraktować z szacunkiem tą drugą osobę