Paulina Smaszcz ciepło o Macieju Kurzajewskim: "Zasługuje na wszystko, co najlepsze". Nie powstrzymała się jednak od drobnej ZŁOŚLIWOŚCI

🥴🥴🥴 11 min. temu zgłoś do moderacji 1 6 Odpowiedz

To Wy jak jesteście dorośli to nie macie kontaktu z rodzicami, nie spotykacie się z nimi i nie muszą się Wami interesować, szanować Was, doceniać, być wobec Was uczciwi, nie muszą Was kochać, słuchać,wspierać, więzi zerwane? Tak wynika z Waszych wypowiedzi. Gratuluję.