Paulina Smaszcz dostała nową pracę na DYREKTORSKIM stanowisku. Zajmie się projektem dotyczącym... MĘŻCZYZN (FOTO)

Wydawało się ze po skandalu z Izabella będzie miała problem z zatrudnieniem. Ale wydaje mi się ze ona mowi prawdę, to wszystko co mówiła o Izie , zakupach to przecież pasuje do Izy, która kocha metki i lans, jej akcja ze szpitalem ostatnio tylko potwierdza ze Iza to atencjuszka. a ze Paulina zapytała o kolegę czy ma dla niej bogatego, to przecież żart był reakcja na zachowanie Izy która chwaliła się zakupami i tym ile kasy wydaje. Pomyje każdy wylewał na Paulinę ale ona mówi prawdę której inni nie chcą pokazać . Tak uważam ze Paulina nic nie ściemnia i to ludziom nie pasuje w tym sztucznym świecie