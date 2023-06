Paulina Smaszcz dostała WEZWANIE do zapłaty zadośćuczynienia w wysokości 20 tys. złotych! "A im ciągle mało i mało"

*Jagoda 4 min. temu zgłoś do moderacji 3 0 Odpowiedz

A co ma do rzeczy stan majątkowy powoda? Doszło do wykroczenia i to jawnego. Czyli jak kogoś zamożnego spotka niesprawiedliwość to nie powinien iść do sądu, bo jeszcze tam dostanie jakaś kasę a ma jej już dużo??? Co za pokrętna logika