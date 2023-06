Paulina Smaszcz ujawniła adresy Cichopek, Muchy i Kurskiej. Co jej grozi? Prawniczka zabrała głos

Do obszernej kolekcji wezwań sądowych piętrzących się na biurku Smaszcz doszedł jeszcze list od osoby spoza "Kurzopkowego uniwersum". Zamiast przejąć się możliwymi konsekwencjami swoich wybryków i nabrać wody w usta, 50-latka wolała zadrwić z całej sytuacji w mediach społecznościowych. Co gorsza, coacherka udostępniła listę osób powołanych na świadków w sprawie o naruszenie dóbr osobistych, ujawniając przy okazji ich dokładne adresy.

Smaszcz naruszyła ujawniła adresy świadków. Co jej grozi?

Nie ulega wątpliwości, że prawo do prywatności, jakkolwiek niewymienione wprost w treści kodeksu cywilnego, jest chronionym prawnie dobrem osobistym - mówi prawniczka. Z punktu widzenia doktryny i orzecznictwa w zakresie prawa cywilnego obejmuje ono m.in. dane osobowe oraz prawo do dysponowania swoimi danymi osobowymi. Zgodnie z art. 47 Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej, każdy ma prawo do ochrony życia prywatnego. Co więcej, zgodnie z art. 51 Konstytucji, nikt nie może być obowiązany inaczej niż na podstawie ustawy do ujawniania informacji dotyczących jego osoby.