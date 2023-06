Problemów Pauliny Smaszcz ciąg dalszy: właśnie dostała WEZWANIE PRZEDSĄDOWE! Tym razem nie od Cichopek i Kurzajewskiego...

Zawsze, gdy wydaje się, że trwająca od miesięcy drama na linii Paulina Smaszcz - "Kurzopki" w końcu powoli cichnie, szybko jesteśmy wyprowadzani z błędu. Zaledwie w ciągu ostatnich dni pojawiły się doniesienia, co matka dzieci Macieja Kurzajewskiego usłyszała przed rozwodem, a następnie pochwaliła się pozwem, który otrzymała od Katarzyny Cichopek. Wygląda zresztą na to, że to wciąż nie koniec...