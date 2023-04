Paulina Smaszcz komentuje "poród" Macieja Kurzajewskiego: "Mężczyźni powinni podziwiać kobiety CAŁE ŻYCIE"

Paulina Smaszcz komentuje "poród" i apel Macieja Kurzajewskiego. Wspomina o podziwianiu kobiet

Od co najmniej kilku miesięcy większość zawodowych i prywatnych poczynań Kurzopków spotyka się z komentarzami Pauliny Smaszcz , która niejako popchnęła zakochanych do "coming outu". Plotek poprosił kobietę-petardę o wypowiedź na temat eksperymentu, w którym wziął udział jej były mąż Maciej Kurzajewski . Choć tym razem komentarz celebrytki jest raczej łagodny i dyplomatyczny, łatwo doszukać się w nim delikatnych szpileczek w kierunku ekspartnera.

Jestem mamą pięciu synów. Dwóch wspaniałych synów żyje. Każda matka, która pod sercem nosi dzieci, wie, jakie to niesamowite nosić serce, serca dzieci pod swoim sercem i dbać każdego dnia o ich życie i zdrowie. Mężczyźni powinni podziwiać kobiety nie tylko w trakcie ciąży i przy narodzinach dziecka, lecz także przez całe życie, kiedy kobieta dba o rodzinę, cały dom, rezygnuje ze swoich planów i marzeń, bo wie, że dzieci są najważniejsze, bo to my dorośli sprowadziliśmy je na świat. Macierzyństwo to moja kariera, tak jak śpiewa pięknie w piosence Natalia Niemen - powiedziała w rozmowie z Plotkiem Paulina Smaszcz.