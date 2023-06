Paulina Smaszcz nie odpuszcza po kolejnym piśmie: "Jak można DOBIJAĆ matkę swoich dzieci?"

000 11 min. temu zgłoś do moderacji 11 0 Odpowiedz

Jak można dobijać matkę swoich dzieci? A no można, jeśli są ku temu podstawy. Skoro sama dobija wszystkich dookoła, to czemu się nie odwdzięczyć? Taki pozew to i tak nic w porównaniu z tym, co ona odwala przez te ostatnie miesiące. Powinna się cieszyć, że właśnie załatwiają to po cichu, bo jakby chcieli się bawić, tak jak ona, w publiczne pranie brudów, to założę się, że jej brudy byłyby milion razy gorsze. Tu chodzi o same konsekwencje. I można by nawet rzec, że robią wszystko, aby jej przy tym jak najmniej zaszkodzić, a z kolei ona robi wszystko, żeby ich zmusić do wytoczenia tych cięższych dział.