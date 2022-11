Paulina Smaszcz nie zamierza PRZEPRASZAĆ Izabeli Janachowskiej ani Iwony Pavlović: "Nie dam sobie dmuchać w kaszę"

Mijające tygodnie były dla Pauliny Smaszcz niezwykle intensywne. Matka dzieci Macieja Kurzajewskiego najpierw "wyoutowała" eksmęża i Katarzynę Cichopek, którzy wybrali się na romantyczny wyjazd do Izraela, a potem ostro zaatakowała Izabelę Janachowską i Iwonę Pavlović, które odważyły się skrytykować jej medialne popisy.

Paulina Smaszcz nie darowała Janachowskiej i Pavlović. "Strzela sobie dzidziusia z milionerem"

Na początku listopada Paulina Smaszcz gościła w podcaście Anny Zejdler "Porażka czyli sukces", gdzie odbiła piłeczkę oraz odpowiedziała Izabeli Janachowskiej i Iwonie Pavlović. Słowa, które wówczas padły, odbiły się w mediach szerokim echem, a pierwsza z pań poszła z eksżoną Macieja Kurzajewskiego na wojnę. Sytuacja do dziś pozostaje napięta.

Co to są za ekspertki? - pytała Paulina, po czym dodała: Iwona Pavlović, która rozbiła rodzinę mężczyzny z trojgiem dzieci i troje dzieci zostało po rozwodzie? Sama nie ma dzieci i radzi mi, matce? Iza Janachowska, która wychodzi za mąż za milionera, czyli strzela sobie z nim dzidziusia, a on opuszcza żonę, która jest w średnim wieku?

Choć niektórzy wierzyli, że konflikt między Smaszcz i Janachowską uda się jeszcze rozwiązać bez wytaczania najcięższych dział, to same zainteresowane już ponoć zaangażowały prawników. Co będzie dalej? Trudno przewidzieć, ale pewne jest jedno - żadna z nich zapewne nie będzie chciała ustąpić.

Fan apeluje, żeby Smaszcz przeprosiła Janachowską. Jest odpowiedź

Opinie internautów na temat konfliktu obu pań są dość podzielone. Zdaniem wielu Paulina zbyt ostro zaatakowała koleżankę z branży i nie wykazała się delikatnością na temat macierzyństwa, który bywa trudny dla wielu kobiet. Inni twierdzą, że Iza niepotrzebnie angażowała się w konflikt byłych małżonków, jednak warto wspomnieć, że w jej wypowiedzi ani razu nie padło nazwisko "kobiety petardy".

Teraz komentujący zastanawiają się, czy i kto powinien przeprosić kogo w tym konflikcie. Jeden z internautów napisał więc pod postem Pauliny, że liczy na gest miłosierdzia z jej strony i przerwanie błędnego koła wzajemnych oskarżeń. Okazuje się jednak, że Smaszcz nie ma takich planów i to Iza ma przeprosić ją.

Gdyby tylko pani zdecydowała się przeprosić panią Izabelę i Iwonę Pavlović byłoby git. A co do Kurzopków, to powiem jedno... Czasami, żeby rozwiązać problem, wystarczy przestać w nim uczestniczyć i tyle - pisze fan.

Chyba one mnie, bo pierwsze mnie obraziły, a ja nie dam sobie dmuchać w kaszę - stawia sprawę jasno Paulina.

A Waszym zdaniem kto tu powinien przeprosić i kogo?

