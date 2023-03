Paulina Smaszcz OPRYSKLIWIE odpowiada na gratulacje Katarzyny Cichopek. Wciągnęła do dyskusji Marcina Hakiela

Lola 4 min. temu zgłoś do moderacji 0 1 Odpowiedz

Niesamowite, ile w jednym człowieku może być jadu. I jak można nieustannie, bezrefleksyjnie dokonywać samozaorania. Często w swoich przemyślanych, uprzednio przygotowanych postach na SM pani petarda jawi się jako osoba elokwentna, z jakimś pomysłem na siebie, nawet pisząca znośną polszczyzną jak na standardy celebryckie, natomiast później odpala się niekontrolowanie w komentarzach czy jakichś żenujących wypowiedziach medialnych i czar natychmiast pryska. Maska spada, a spod niej wyziera czyste chamstwo, brak ogłady, brak samokrytycyzmu i brak umiejętności podjęcia i poprowadzenia jakiejkolwiek rzeczowej dyskusji, co ją dyskwalifikuje jako akademiczkę, totalnie dyskwalifikuje. Pojechałaby ta bieda-doktorka na jedną chociaż konferencję naukową z jakimś referatem, to by chyba doszło do jakiejś implozji po serii trudniejszych pytań, komentarzy i wątpliwości. Żałosne.