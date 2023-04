Paulina Smaszcz prosto z Włoch chwali się pierwszym zdjęciem z WNUCZKĄ! "Nasz świat zakwitł na nowo" (FOTO)

Semla ciastko 3 min. temu zgłoś do moderacji 0 0 Odpowiedz

Kasia C. bedzie duzo lepsza babcia dla tego dziecka niz Petarda. Tam musi byc grubo, skoro synowie wola nowa kobieta swojego ojca bardziej od wlasnej matki i kibicuja ojcu i nowemu zwiazkowi. Matke wpuscili na odczepnego. Z reszta te zdjecia nie wygladaja na prawdziwe. Maciek wstawil fotke z synem i dzieckiem. A petarda pewnie znowu jakiegos noworodka z internetu sciagnela i zaplacila grafikowi zeby jej go doprawil do zdjecia. Gdzie fotka z synem albo synowa? Nigdzie ona nie byla.