Paulina Smaszcz pozdrawia z lotniska. Leci do Włoch na spotkanie z wnuczką?

Gość 21 min. temu zgłoś do moderacji 4 58 Odpowiedz

Moje zdanie jest takie, że gdyby Kurzaj miał trochę wyczucia i klasy, to na powitanie wnuczki pojechałby z byłą żoną. Są takie sytuacje w życiu, że trzeba wyciągnąć rękę do zgody, zawiesić topur wojenny i stanąć razem w gotowości. Dzieci na pewno by się ucieszyły, że rodzice potrafili się zmobilizować, normalnie z sobą rozmawiali bez kąśliwości, że jako dziadkowie wspólnie przywitali się z wnuczką i atmosfera była miła. A Cichopek powinna usunąć się w cień i w takich chwilach nie przeszkadzać. To oni razem powinni pojechać z tą pierwszą wizytą w zgodzie, dla dobra dzieci. Dla konkubentów jeszcze będą okazje, by potowarzyszyć swoim partnerom. Źle to świadczy o nich obojgu, że nie potrafili się w tak ważnym momencie dogadać, tatuś poleciał z nową panią, obcą w rodzinie, a matka leci dopiero teraz. Zaznaczam, że to tylko moja opinia.