Paulina Smaszcz relacjonuje wizytę u fryzjera ze starszym synem. Franciszek to KOPIA MAMY (FOTO)

Leśny Dziade... 14 min. temu zgłoś do moderacji 4 3 Odpowiedz

Mowcie co chcecie ale ona jest zawsze elegancka, umalowana ,sprawia wrazenie że ta czystość i elegancja aż od niej pachnie. Można?Można Nie to co Ola Ż Joanna K czy Zofia Z