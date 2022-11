Paulina Smaszcz skarży się, że jej bliscy źle znoszą jej publiczną krucjatę! "MOJA MAMA PŁACZE"

ala 3 min. temu zgłoś do moderacji 0 0 Odpowiedz

Ona to pedzaca wariatka, ale przyjzyjmy sie na chlodno, ona mowi o ludziach ktorzy zyja z mediow, wciskaja kit itp. wiec naprawde nie ma kogo zalowac, niech sobie mowi, pisze itd. Ci ludzie to zadne wartosciowe osoby, to celebryci, "dziennikarze" i kto tam jeszcze, kazdy z nas ma prawo mowic komus ze jest taki i siaki, bo tak myslimy, to jest nasza sprawa ...jedyne, ze to jest grzech, ale nie wszyscy sa wierzacy. Jak sasiadce powiemy na podworzu ze jest taka i siaka to nikt nas po sadzach nie ciaga, co najwyzej pokazuje to jak jestesmy wychowani. Oni wszyscy wraz z nia korzystaja z tego zamieszania i to finansowo