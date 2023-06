Paulina Smaszcz świętuje urodziny syna Juliana i zachwala: "Wychowałam Cię na WSPANIAŁEGO PARTNERA dla innej kobiety" (FOTO)

Paulina Smaszcz składa synowi życzenia urodzinowe

Tym razem była żona Macieja Kurzajewskiego porzuciła na chwilę temat "Kurzopków" i postanowiła złożyć życzenia urodzinowe Julianowi. Paulina wyliczyła synowi, co jako mama może mu zaoferować i dodała, że cieszy się, że udało jej się wychować go na "wspaniałego partnera" dla innej kobiety...

Miłość bezwarunkowa, zaufanie bezkresne, szacunek, lojalność, wsparcie, dodawanie skrzydeł, wolność wyborów i decyzji, pełna akceptacja, energia i wiara, gdy wątpisz, inny punkt widzenia, gdy błądzisz, duma z każdego Twojego osiągnięcia i przytulanie, pocieszenie, gdy ponosisz porażkę, to właśnie to, co mogę ci Julianie dać jako Mama. Jestem dla Ciebie każdego dnia i wiem, że wychowałam Cię na wspaniałego partnera dla innej kobiety - pisała na Instagramie.