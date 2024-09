W ostatnich latach Paulina Smaszcz wreszcie doczekała się upragnionego tytułu największej skandalistki w show-biznesie, ale musiała zapłacić za to wysoką cenę. Z każdą kolejną dramą jej i tak już mocno nadwątlony wizerunek systematycznie traci na wartości. Dziennikarka zdaje się być jednak zaślepiona żądzą "fejmu" i póki co ani myśli składać broni.

Paulina postarała się, żeby cała uwaga skupiała się tylko i wyłącznie na niej. W tym celu dziennikarka wystroiła się w obcisłą, czarną suknię koktajlową z rozcięciem aż do uda i bardzo głębokim dekoltem. Dodatkowo do jednej z piersi dopięła sobie broszkę-różę, która karykaturalnie sterczała.

Smaszcz co prawda osiągnęła swój cel i wywołała niemałą sensację w sieci. Internauci byli jednak zgodni co do tego, że kreacja "kobiety-petardy" była co najmniej nieudana.