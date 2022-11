Paulina Smaszcz twierdzi, że... uratowała Kurzajewskiego przed zwolnieniem z TVP. "Pozostał mu tylko ten wykreowany wizerunek uśmiechniętego kłamczucha"

rozbawiona przed chwilą zgłoś do moderacji 0 0 Odpowiedz

I powiedzcie mi jak tu nie wchodzić na Pudelka jak tu nam Paulina zapewnia ubaw.Ja z niecierpliwością czekam na to co petarda znów wymyśli,odwracając kota ogonem.Bo dokładnie było odwrotnie do tego co pisze i mówi Paulina.Telewizja zwolniła ją za nieetyczne zachowanie.....ale ona jest durna,przeciez to wszystko można sprawdzić.Ewidentnie Paulina straciła kontrolę nad sobą i żyje w MATRXIE.