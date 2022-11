Paulina Smaszcz WTARGNĘŁA do domu Macieja Kurzajewskiego?! "Jego mama bardzo przeżyła to NAJŚCIE"

Ciężka sprawa 4 min. temu zgłoś do moderacji 6 0 Odpowiedz

Myślałam, że ona ma taką strategię - że zamierza prowadzić po tym wszystkim warsztat dla kobiet, jak sobie radzić z 'Pinokiem', jak odkryć moc po rozstaniu i tym podobne coachingowe brednie. Wiecie - postawić wszystko na jedną kartę, a znajdą się klientki, które uważają jej zachowania za 'normalne'. Ale naprawdę, wygląda to tak, że Paulina zmaga się z zaburzeniem, niestety ktoś mógł jej wmówić, że to właśnie tak czuje się 'kobieta petarda'. A prawda jest taka, że i kobieta i mężczyzna petarda i owszem - umieją walczyć o swoje, stawiać swoje granice i zmieniać swoje życie, ale nigdy nie daje im to prawa to krzywdzenia, objawiania czy nachodzenia drugiego człowieka. To są wykroczenia, a nie walka o prawdę. Przykro patrzeć, bo to jest czyjaś matka, przyjaciółka, partnerka. Życzę zdrowia i nie ma takiego dna, z którego nie da się odbić. Pokora, praca i przyznanie się do błędu do dobry start.