Paulina Smaszcz uzbrojona w mikrofon pieje do piosenki Miley Cyrus podczas nocnej przejażdżki taksówką

Airam 6 min. temu zgłoś do moderacji 3 0 Odpowiedz

Pisałam o tym parę razy. Czy naprawdę nikt ale to nikt nie może pomóc tej pani? Przecież ona ma mamę (żal mi tej mamy, na pewno to przeżywa okropnie :( ), rodzinę...Niby wiadomo, że dopóki ktoś o sobie stanowi, nie można go do niczego zmusić ale na litość... :( Żal patrzeć na to co się dzieje...