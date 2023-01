Paulina Smaszcz w błyszczącej sukience i poprzedniej fryzurze życzy: "Niech miniony rok będzie lekcją, żeby budować SZCZERE ŻYCIE"

Paulina Smaszcz i jej intensywny 2022 rok. Działo się, oj działo

Paulina Smaszcz składa życzenia noworoczne. Nawiązała do ostatnich wydarzeń

Życzę Wam, żeby miniony rok, przeszłość, to co się już wydarzyło, było lekcją i siłą, żeby budować tu i teraz szczęście, spełnienie, szczere, prawdziwe życie, oparte na wartościowych relacjach z ludźmi, bez zawiści, zazdrości, porównywania i oceniania - zaczęła.

To, co się wydarzy w Waszym życiu, jakie jest Wasze życie, zależy od Was. Nie warto przejmować się i walczyć z tym, na co nie mamy wpływu. Szukajmy wartościowych ludzi. Odcinajmy się od toksycznych i interesownych. Kochajmy nasze dzieci bez wątpliwości. Tylko miłość w życiu ma sens. Miłość lojalna, z szacunkiem, zaufaniem, daniem wolności opinii, zdania, pasji, by razem odnaleźć wspólne chwile, z których zbudowane jest prawdziwe życie. Nie czekajcie na lepsze czasy, lepszego partnera/partnerkę, lepszą pracę. Nic samo nie przyjdzie - radzi.