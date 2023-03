Paulina Smaszcz w PRZEZROCZYSTEJ sukni wije się na TikToku. Internauci oceniają: "Trochę dziwny ten spektakl" (WIDEO)

Paulina Smaszcz w ostatnim czasie skupiała się głównie na kolejnych odcinkach rozkręconej przez siebie afery. "Kobieta petarda" nie odmówiła sobie nawet "przyjemności", by skomentować wizytę Macieja Kurzajewskiego i Katarzyny Cichopek we Włoszech. Wówczas to podczas zorganizowanej przez siebie transmisji live przyznała, że "Maciej przeprosił się z synem i zaczął odbudowywać relację". Ostatnio o swoich medialnych wywodach opowiadała też w "Fakcie", chwaląc się, że podzieliła Polki, na te, które zachęcają je do mówienia, jak i te, które sugerują milczenie.