Paulina Smaszcz chwali się, że doczekała przeprosin od Macieja Kurzajewskiego: "Moja walka przyniosła JAKIŚ EFEKT"

Paulina Smaszcz zdążyła już przyzwyczaić nas do tego, że od kilku miesięcy właściwie nie ma dnia bez kolejnego "rozdziału" rozkręconej przez nią dramy. W ostatnich dniach na tapecie była wizyta Macieja Kurzajewskiego i Katarzyny Cichopek we Włoszech, gdzie odwiedzili syna i wnuczkę dziennikarza, co naturalnie nie mogło umknąć uwadze "kobiety petardy" (i obyć bez jej komentarza).