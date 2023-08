Paulina Smaszcz wdaje się w dyskusję z internautką i przypomina: "Były mąż NIE BYŁ I NIE JEST jedynym mężczyzną w moim życiu"

Paulina Smaszcz w zeszłym roku rozpoczęła swoją medialną krucjatę przeciwko "Kurzopkom". Mimo że można było mieć wrażenie, że dziennikarka jest na "wygranej" pozycji, to wkrótce okazało się, że jej medialne zwierzenia poszły trochę w złą stronę i sprawiły, że nawet jej obserwatorzy apelowali już, by dała spokój Cichopek i Kurzajewskiemu. Sami zainteresowani zresztą interweniowali u odpowiednich organów, by rozprawić się z byłą żoną prezentera "Pytania na śniadanie".