Paulina Smaszcz wielokrotnie podkreślała, że jest DOKTOREM. Jakie wykształcenie ma "kobieta petarda"?

Paulina Smaszcz nie może chyba zaliczyć ostatnich miesięcy do udanych. Jej nazwisko przewijało się w mediach głównie za sprawą konfliktu z byłym mężem i jego nową partnerką - Katarzyną Cichopek. "Kobieta petarda" przez długi czas prowadziła publiczną krucjatę przeciwko Kurzajewskiemu, udzielając coraz to nowych wywiadów, w których utyskiwała na byłego męża. Trudno również zapomnieć o tym, że to właśnie dzięki Smaszcz Polska dowiedziała się o "Kurzopkach".