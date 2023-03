Tak Paulina Smaszcz pisała o rozwodzie z Kurzajewskim w swojej książce: "Czułam się poniżana"

Breloczkizlot... 6 min. temu zgłoś do moderacji 4 0 Odpowiedz

Rany, nic nie ogarniam juz. Skoro to on byl tym zlymto po co pieje do niego dalej. Po co ona pisze ze go dalej kocha i szanuje by za chwile go obrazic? Po co pisze ze byli partnerami po rozwodzie by za chwile pisac ze nie mialy dzieciaki co jesc, ze ich olewal. Skoro on jest taki niedobry to czemu starszy syn caly czas ojca wspiera, ba nawet go zaprasza do siebie. Czemu mlodszy mieszka u jego siostry? Czy to cale gadanie pauliny, jaka to ona samowystarczalna, niezalezna, madra nie jest jej antyreklama? Przeciez ona calkowicie sobie zaprzecza.