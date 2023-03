Tymczasem w "Pytaniu na Śniadanie": Maciej Kurzajewski rozprawia o... PRZEMOCOWYM ZWIĄZKU! "Wiele osób zastanawia się, czy nie jest już za późno"

Iksik 6 min. temu zgłoś do moderacji 7 0 Odpowiedz

Babka mówiła że przemocowiec po odejściu karze byłego partnera. Nie może pogodzić się z tym, że ktoś śmiał zrobić coś po swojemu. I dokladnie tak jest z petardą. Dopóki Maciej był sam, spotykał się z nią na obiadkach, to było ok. A teraz go ciągle szkaluje, bo bezczel postanowił ułożyć sobie życie. Gadacie na kaskę ale oni oboje się potrzebowali. Mają wreszcie statecznych ułożonych partnerów. Kaśka chyba z hakielem też łatwo nie miała. Ale go pewnie kochała, to to znosiła. Aż pojawił się wyważony Maciej.