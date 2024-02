Paulina Smaszcz założyła Tindera i... UDERZA w mężczyzn. "Opowiadają KŁAMSTWA! Nie dajcie się dziewczyny dymać" (WIDEO)

JankaJaneczka... 5 min. temu zgłoś do moderacji 0 0 Odpowiedz

Alez to nie trzeba tindera zakladac czy patrzec na inne SM, tak bylo i przed tymi wynalazkami. Byli tzw. lowcy posagow, byli tacy co uzywali argumentu 'dowod milosci'. Ja chodzilam do szkoly w PRL-u, nikt jeszcze nie slyszal o lekcjach dot. zycia w rodzinie, a juz wtedy nauczycielki ostrzegaly: dziewczyny, absolutnie nie dajcie sie nabierac na 'dowody milosci'. A to bylo w czasach, gdy telefon byl jeden na cala parafie. Czyli nihil novi sub sole.