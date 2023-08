Paulina Smaszcz znowu SPRZECZA SIĘ z internautkami pod najnowszym wpisem na Instagramie: "Wolę być szczera i prawdziwa, niż ZDZIRĄ" (FOTO)

Brawo 5 min. temu zgłoś do moderacji 1 0 Odpowiedz

Brawo Pani Paulino. Zawsze była Pani szczera i bezpośrednia do bólu i dlatego pudelko-net Panią pokochał. Niestety w Polsce bycie wyrazistym natychmiast prowadzi do przypinania łatki "kontrowersyjności" zwłaszcza, gdy pojawia się silna, niezależnie myśląca i nie bojąca się wypowiedzieć KOBIETA. Zawsze włącza się aparat trollowo-szowinistyczno-nagonkowy, by taką kobietę ośmieszyć i uciszyć, żeby najlepiej wróciła "do garów" albo do rodzenia dzieci, bo jest kobietą. Koniec z tą hipokryzją. Mamy XXI wiek, czy komuś się to podoba, czy nie.