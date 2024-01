Paulina Sykut-Jeżyna W BIKINI prezentuje naturalną wersję siebie na wakacjach (FOTO)

Do grona wygrzewających swe zgrabne ciała celebrytek dołączyła Paulina Sykut-Jeżyna. Prezenterka wyruszyła na bijący do niedawna rekordy popularności Zanzibar. Odkąd jednak wybuchła afera wokół ośrodka Pili Pili prowadzonego przez przyjaciela wielu rodzimych celebrytów, afrykańska wyspa przestała być już celem gwiazdorskich wycieczek. Dzięki temu to pogodynka świeciła najjaśniejszym blaskiem na plaży.