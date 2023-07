Paulla gorzko o porównaniach do Edyty Górniak: "To jest BARDZO KRZYWDZĄCE"

Sara 12 min. temu zgłoś do moderacji 0 0 Odpowiedz

Serio? Co wy i wasze komentarze znaczycie? Dobrze wszyscy wiemy ze „nic”. Jedyne co możecie zrobić to komentować z ukrycia. Smutne totalnie. Czy stać was na godne życie? Macie jakiekolwiek osiągnięcia? Macie mieszkanie? Zapewne nie macie nic prócz marzeń o godnym życiu. Godnym życiem jest mieć wszystko bo ma się jedno życie i szkoda zmarnować je na nieposiadanie niczego. Czy ktokolwiek z was zarobia więcej niż 5000, nie ma problemów, nie płacze w poduszkę? Nie sadze. Ja wam życzę jak najlepiej, ale nigdy nie spełnicie swoich marzeń jeśli będzie wciąż innym zazdrościć. Weźcie się w garść! Wasze zycie to walka o przetrwanie, a to nie o to chodzi by walczyć tylko chodzi o to by żyć! Cierpliwość, pracowitość, to jest podstawa by osiągnąć sukces. Ilu z was może powiedzieć ze „żyje”? Nikt.