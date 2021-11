PIJANA ekipa Edyty Górniak ZACZEPIAŁA Paullę! "TO BYŁO SZCZENIACKIE!"

Od kiedy Paulla pojawiła się w show biznesie była nieustannie porównywana do Edyty Górniak ze względu na podobną manierę głosu. O przyjaźni między artystkami nie było jednak mowy. Co więcej, 48-latka subtelnie akcentowała niechęć do młodszej koleżanki, zarzucając jej choćby "brak wrażliwości"...

Myślę, że jesteśmy bardzo różne. Nawet teraz patrzę na moją pracę artystyczną, że dzieje się dużo. A u Edyty oprócz tego, że nagrała drugi raz jakiś stary kawałek, to widzę, że tak naprawdę zajmuje się jakimiś teoriami spiskowymi, które są mi bardzo obce . Powiem ci, że nawet się ostatnio rozczarowałam jej osobą, bo bardzo dużo mówi o duchowości, o miłości itd., a mam wrażenie, że to jest nieszczere. Mówi o Bogu, o miłości, a z drugiej strony mam wrażenie, że ona jest takim narcyzem, totalnie skupionym na sobie. Czasami się zachowuje, jakby kochała tylko siebie. I bardzo mi nie pasuje sposób, w jaki wbija szpilkę innym osobom - powiedziała Paulla, która kręci teraz nowy teledysk w Izraelu.

Zobacz, ja teraz nagrywam singiel za singlem, szykuję nową płytę, a z tego co wiem, to Edyta długo, długo, długo nic nie zrobiła. Kiedy ona nagrała ostatni album? Ja tego nie wiem... A poczekaj! Słyszałam, że ostatnio nagrywa nowy singiel w kosmosie i to z Billem Gates'em. To może być sztos i może mnie przebić wtedy! - śmieje się piosenkarka.