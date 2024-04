Paulla pochwaliła się spektakularną metamorfozą. Internauci jej nie poznają: "Gdzie Ty masz swoją FRYZURKĘ?!" (ZDJĘCIA)

Mężczyzna 8 min. temu zgłoś do moderacji 5 0 Odpowiedz

No cóż podobna po trochu do wszystkich innych współczesnych gwiazdeczek , ale do siebie nie. Nie wiem, czy o taki efekt chodziło tej pani, żeby porównywać ją i doszukiwać się w niej przynajmniej kilka innych kobiet .