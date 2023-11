Paulo Dybala oświadczył się ukochanej pod Fontanną di Trevi. Wybranka piłkarza nie kryła zaskoczenia (WIDEO)

kibic polski 1 godz. temu zgłoś do moderacji 10 3 Odpowiedz

Dybala polskie korzenie ma tylko teoretycznie, ileś lat temu mieszkała tu w Polsce leciwa i schorowana siostra jej polskiego dziadka - i w ogóle go nie obchodziła. Ale o tym - milczenie "polskich" mediów". A może na przyzwoite jedzenie czy leki nie miała. Co, nie mógł jej 100 USD miesięcznie podsyłać? Albo 200 co dwa miesiące? Nie był jeszcze w najlepszych włoskich klubach, ale już nieźle w Serie A zarabiał. A tak w ogóle to jego polski dziadek oraz ojciec pół-Polak wcześnie dość zmarli, może ponad siły się zaharowując jako robotnicy niewykwalifikowani. I te osierocone dzieci chowały matki - Włoszki. Polaków przy tych dzieciach nie było. Wątpię, aby Dybala nie odwiedził starej Włoszki, siostry swego dziadka Włocha. Taki to z niego "Polak".