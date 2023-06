Piłkarz Jakub Kiwior WZIĄŁ ŚLUB ze starszą o 8 lat Claudią Kowalczyk! Były pieski i balony w kształcie piłki nożnej... (ZDJĘCIA)

Kris 24 min. temu zgłoś do moderacji 51 9 Odpowiedz

Nikt mi nie powie, że 23 lata to jest wiek na branie ślubu. Czasy mamy jakie mamy. Ludzie się zmieniają, zmieniają się potrzeby i swiatopogląd. Możecie mnie minusować do woli, ale wg mnie racjonalny wiek na podejmowanie takich w pełni świadomych decyzji to coś ok 37- 40 lat gdzie już coś się przeżyło i ma worek doświadczeń życiowych. Mam mnostwo znajomych którzy byli ze sobą od liceum, ślub w wieku 23-25 lat bo już czas, bo rodzina naciska. Dziś wszyscy po rozwodzie. Ci sami ludzie ze mnie się śmiali że stary kawaler a gdzie dzieci itp. No i dziś mam super kobietę z którą żyjemy w zgodzie, podrózujemy, a tamci co się ze mnie śmiali się w sądach szarpią o alimenty. Nie spieszcie się, dojerzejcie i pozwólcie sobie na czas który pokaże Wam czego naprawdę chcecie. Nie ważne co inni mówią