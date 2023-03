Rewia mody za SETKI TYSIĘCY na zgrupowaniu reprezentacji Polski: Matty Cash, Wojciech Szczęsny, Bartosz Bereszyński z rodziną (ZDJĘCIA)

Anna 7 min. temu zgłoś do moderacji 2 0 Odpowiedz

Ostatnio lecialam ze Szczecina do Stansted. O maryjo,ten widok tych naszych rodakow🤦‍♀️ gucci cucci,prada parada hugo bossy itd.really taki przyleci z anglii na krotki urlop,bo jednak trzeba zaraz wracac do pikowania i pracy w magazynach.,ale ubierze sie w podroby od glowy do stopy i szpan na wioche. A jeszcze wspomne te wykupowanie biletow,, proritet " i wozenie sie....to jest tak smieszne🤣🤣dla nie wtajemniczonych teraz czy chcesz czy nie za siedzenie musisz zaplacic,samolot nie odleci bez reszty pasazerow, wiec to priority to tak potrzebne jak drzwi w lesie. Odprawili priority i kazali im wyjsc na zewnatrz i czekac w deszczu,az ludzie wyjda z samolotu🤣🤣no w koncu puscili ich do samolotu i tam siedzieli w tym waskim Ryanair i czekali na reszte. Well done gląby. 👏 🤣🤣