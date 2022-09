Paweł Deląg wraca do kłótni z Jarosławem Jakimowiczem: "Tacy ludzie obnażają BRZYDOTĘ TEJ WŁADZY I IDEOLOGII"

fik 31 min. temu zgłoś do moderacji 4 3 Odpowiedz

I on był naszym prezydentem, Bronisław Komorowski. " - Jeżeli pan uważa, że wszyscy zapomnieli o rusofobicznej postawie Kaczyńskiego oraz o tym, jak wiele złego zrobił dla stosunków polsko-rosyjskich, to mamy różnicę zdań. Ja uważam, że Polacy mają pamięć dłuższą niż kampania wyborcza. Ponadto od tego, co prezes PiS mówi, ważniejsze jest to, co on robi. Ciekawe, czy on rzeczywiście zechce się teraz włączyć w pojednanie polsko-rosyjskie – zauważył. I dodał: - Teoretycznie on może pozbył się swoich ksenofobicznych cech czy poglądów, ale w praktyce mam co do tego wątpliwości."