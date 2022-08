Jacek Kurski ODCINA SIĘ od Jarosława Jakimowicza? "To nie jest nasza sprawa"(WIDEO)

Za każdym razem, kiedy wydaje się nam, że Jarosław Jakimowicz nie może popełnić już gorszej wpadki, ten zaskakuje media kolejnymi wpisami w social mediach. Tym razem prezenter telewizji publicznej skomentował słowa dawnego kolegi z planu filmowego - Pawła Deląga. Przypomnijmy, że aktor został zapytany o kontynuację "Młodych wilków" i wówczas wymijająco, ale neutralnie odniósł się do obecnej kariery, jaką w telewizji rozwija Jakimowicz.

Jarek Jakimowicz teraz zrobił wielką karierę telewizyjną. (…) To jest dosyć przykre. Wolałbym na ten temat nie mówić, jaka to jest kariera telewizyjna i pozostawić to bez komentarza - skwitował Deląg.