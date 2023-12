Paweł Fajdek krytykuje nominowanie Roberta Lewandowskiego na Najlepszego Sportowca Polski: "NIE ROZUMIEM, co on robi na liście"

Jeszcze więcej kontrowersji wzbudziła styczniowa wypowiedź Fajdka, który przed rozstrzygnięciem plebiscytu po raz piąty został mistrzem świata w rzucie młotem. Zajął on wtedy 9. miejsce w konkursie na Najlepszego Sportowca Polski.

Może ja przestanę wygrywać, bo jak coraz więcej wygrywam, to coraz bardziej spadam w plebiscycie [...] Bawcie się lepiej niż ja - skomentował wyniki plebiscytu.

Paweł Fajdek po raz kolejny krytykuje nominowanie Roberta Lewandowskiego w Plebiscycie na Najlepszego Sportowca Polski

Mamy "Plebiscyt na Najlepszego Polskiego Sportowca w Polsce", czyli oczekujemy, że on [Robert Lewandowski przyp. red.] coś dla Polski zdobył, a nie dla klubu z Niemiec czy Hiszpanii - powiedział w maju w "Hejt Parku".

Z reprezentacją przegrał wszystko. Naprawdę nie rozumiem, co on robi na liście. Lepiej byłoby dać chłopu odpocząć niż skazywać go na uśmiechanie się i tłumaczenie. Z tym plebiscytem jest po prostu tak, że jego twórcy uważają, że popularny Lewandowski musi być. Żenujące, serio - powiedział w rozmowie z dziennikarzem portalu "Sport.pl".