Marcin Gortat burzy się po Gali Mistrzów Sportu i... wietrzy spisek?! "TO SĄ JAKIEŚ JAJA"

To siara,że on jeździ na międzynarodowe zawody.Jaka zawisc.Pamietam jak na Igrzyskach zdobył 3 miejsce i zamiast pogratulować koledze z kadry złota to mu dogryzal,że się odegra.Teraz pokazał totalny brak klasy.Obraża ludzi co oddali głosy.Może czas się nad sobą zastanowić dlaczego nie głosują? Bo jesteś panem prostakiem? Zamiast wyjść na scenę do zdjęcia pamiątkowego i iść na bal,strzelił focha.On jest bardzo prymitywny, choleryk i ma szczęście,że do sportu poszedł bo inaczej skończyłby pod budka z piwem.9te miejsce na tyle kandydatów przy tak niszowej konkurencji i takiej buraczanej osobowości to i tak sukces.