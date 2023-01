Paweł Fajdek żali się na wyniki plebiscytu "Przeglądu Sportowego" i mówi wprost, które miejsce POWINIEN ZAJĄĆ

RAM 5 min. temu zgłoś do moderacji 1 0 Odpowiedz

Nie rozumiem Pana Fajdka. Widocznie lekkoatletyka nie budzi większych emocji i niewiele osób na niego głosuje. Kiedyś (za komuny) były mecze lekkoatletyczne np. Polska – USA, Polska Niemcy itp. To już się skończyło. Może się przejadło. Jeżeli ktoś uprawia dyscyplinę w której płacą miliony (np. piłka nożna, tenis) to jest większa konkurencja i trudniej o sukcesy w wymiarze światowym aniżeli np. w rzucie młotem gdzie płacą niewiele lub bardzo niewiele. Gdyby w rzucie młotem płacili miliony to nie wiem czy WIELU nie byłoby lepszych od Pana Fajdka, z uwagi na ostrą konkurencję. Przecież SPORT WYCZYNOWY TO ZAWÓD. Oczywiście słyszałem o Panu Fajdku ale ile medali i jakiego koloru zdobył to tego nie wiem. Gdyby zapytać na ulicy w Londynie czy Paryżu kim jest Pan Fajdek to może 1-2 % zapytanych wiedziałoby o kim mowa. Natomiast kim jest Pan Lewandowski ma świadomość ok. 95-98% osób zapytanych. Dałby może sobie już spokój z tym marudzeniem, że go nie doceniają. Uprawia dyscyplinę niszową. Jak nie chce to niech nie wygrywa. Może niech pokaże CHOCIAŻ JEDEN ZŁOTY MEDAL OLIMPIJSKI. Popatrzyłem na komentarze. Wielu internautów daje łapki w górę przy komentarzach popierających pogląd Pana Fajdka. To zamiast dawać łapki (zebrałoby by się ileś tysięcy) to trzeba było głosować na Pana Fajdka. Może by się uplasował wyżej. Przecież ten plebiscyt to forma zabawy.