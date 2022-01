Paweł Fajdek BURZY SIĘ na wyniki plebiscytu "Przeglądu Sportowego": "WSTYD... Nie pozdrawiam"

kaśka 2 min. temu zgłoś do moderacji 0 0 Odpowiedz

Każdy ma prawo mieć swoje zdanie, a jego opinię podziela wiele osób, bo z czym do ludzi??? Gdzie Robert a gdzie Anita, Wojtek czy Sztafeta 4X400, a nawet Piotr Żyła mistrz świata 2021, którego w 10 zabrakło??? Robert, który co tu gadać, dobrze gra tylko w Niemczech i dla niemców, a w reprezentacji bida panie, bida...ale za to do zwalniania trenerów reprezentacji jest pierwszy... I tylko jakoś o swoim ulubieńcu Sousie teraz nic nie mówi po numerze jaki nam wywinął...ale nie martwmy się już przywiózł do PL Cannavaro. Panie Kulesza miej Pan jaja i utrzyj nosa Lewemu, bo inaczej do Kataru pojedziemy tylko na wycieczkę...