Paweł Fajdek OŻENIŁ SIĘ! Ślub odbył się na... Stadionie Śląskim! (FOTO)

Spóźniłem się na nasze spotkanie. Sandra się zdenerwowała czy tam zrobiła mi na złość. To już jest teraz nieistotne. Poszła sobie i zrobiłem wszystko, żeby ją namierzyć, znaleźć. Ostrzegłem ją, że jeżeli nie wsiądzie, to wpakuję ją do bagażnika i odjadę. Ona zlekceważyła moją prośbę, no to nie zostawiła mi wyboru - wspominał.