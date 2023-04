Paweł Małaszyński pokazał nowe zdjęcie 19-letniego syna. Fani: "CAŁA MAMA, ale spojrzenie ma po panu..." (FOTO)

Jolka Fasolka 39 min. temu zgłoś do moderacji 9 7 Odpowiedz

Młody jeszcze nieopierzony - czego się spodziewacie… Za 10 lat będzie można ocenić czy atrakcyjny z niego mężczyzna. Co do tatusia to nigdy nie był jakoś szczególnie atrakcyjny. Coś z tą jego twarzą nie tak… chyba po prostu nienaturalnie długa, co się rzucało w oczy jak p. Paweł był bardzo szczupły. Za to żona z kolei ma małą okrągłą buźkę, więc była szansa, że jeśli dzieci dostaną w spadku coś po środku, to będzie git. U młodego jest nie najgorzej, choć ciężko ocenić, co z tego będzie jak nabierze bardziej męskich rysów twarzy. Skoro Tata wrzuca sesje młodego to pewnie w planach jest pójście w ślady ojca…