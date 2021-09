PEŁNA DYSTANSU DO SIEBIE Anna Lewandowska cieszy się z nowych zdjęć paparazzi: "KOLEJNE DO PAMIĘTNIKA"

Iga 31 min. temu zgłoś do moderacji 70 13 Odpowiedz

He he. Zdjęcie super, takie z jajem i naturalne. Skomentowała tak, bo wiedziała, że inaczej nie powinna. Czy ma dystans do siebie? Wątpię. Jakby miała, to na każdym zdjęciu nie byłoby tej nogi wysuniętej do przodu, która "niby" ma ją wyeksponować i wydłużyć.