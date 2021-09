Najwierniejsza kibicka Anna Lewandowska z Klarą na biodrze dopinguje rodaków na Stadionie Narodowym (FOTO)

Anna Lewandowska stara się jak może, by przykładnie wspierać męża. Robi to nie tylko za pomocą "słynnych" kulek mocy, ale i po prostu z zaangażowaniem kibicując ukochanemu przy okazji każdego kolejnego meczu. Podczas tegorocznego Euro nie zabrakło głosów, że to właśnie dzięki obecnej na trybunach żonie, Lewy był w stanie ze skutecznością strzelać w bramkę przeciwnika.