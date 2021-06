Euro 2020. Kibice apelują do Anny Lewandowskiej, by przyleciała na mecz Polska - Szwecja. "Robert zobaczył żonę I OD RAZU GOL!"

Gosc 15 min. temu zgłoś do moderacji 5 0 Odpowiedz

Że też ludzie nie żyją własnym życiem tylko chcą mieć jakiegoś do wielbienia bożka,,,,a to Kopacz lewandowski,a to gwiazor Krawczyk ,a to Zenek,,,,a po prawdzie robią swoją robotę tylko za place milionów z kieszeni fanów,,,,,czym tu się zachwycać ,,,