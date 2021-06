Euro 2020. Anna Lewandowska poleciała do Sewilli na mecz Polska - Hiszpania (ZDJĘCIA)

Wszystko wskazuje na to, że głośna przegrana ze Słowakami, samobój Wojciecha Szczęsnego i czerwona kartka Grzegorza Krychowiaka nie ostudziły zapału polskich piłkarzy. Przed meczem kapitan naszej reprezentacji Robert Lewandowski zapewnił, że drużyna dołoży wszelkich starań, by awansować do kolejnej rundy Euro 2020. Podczas meczu bez wątpienia nie zabraknie więc emocji.

Anna Lewandowska starannie zadbała o to, by jej mąż otrzymał jak najwięcej wsparcia ze strony najbliższych. Na kilka godzin przed meczem z Hiszpanią trenerka zamieściła w sieci zdjęcie Klary w koszulce taty, z dumą wymachującej polską flagą. Niedługo później Lewa wskoczyła w samolot i pomknęła natomiast do Sewilli, by kibicować ukochanemu na żywo.