Euro 2020. Marina zachwyca się Wojtkiem Szczęsnym i przestrzega kibiców: "Niech mi teraz ktoś powie TYLKO słowo!"

Meg 36 min. temu zgłoś do moderacji 210 11 Odpowiedz

Chciałaby dusza do raju. Szczęsny łapie tylko piłki które lecą bezpośrednio na niego. Nie ma mowy żeby się wychylił w prawo lub lewo. Nawet jeśli się rzuci to tak wolno, że nie złapie. Nikt mnie tak mnie męczył jak on we wczorajszym meczu. Bramkarz Hiszpanii tańczyli skakał byle złapać, nie robił min jak Wojtek który bije brawo że piłka leci w słupek a on zalicza sobie obronę