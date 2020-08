Zaokrąglony Misiek Koterski pozuje w kąpielówkach i zapewnia: "Z "Benem" musimy pobyć razem do końca września, potem wracam do formy" (FOTO)

Dla ukochanego Marceli Leszczak nowa rola stanowi niemałe wyzwanie. Jak oznajmił jakiś czas temu sam aktor i czego nie da się nie zauważyć, patrząc na jego najnowsze zdjęcia, by wcielić się w postać Gierka, musiał przybrać na wadze 17 kilogramów.

Szczery Koterski: "Zostaliśmy bez grosza, Marcela mówiła, żebym jechał zarobić pieniążki"

Dzień Dobry! Pozdrowienia z wakacji! Jeśli ktoś wątpił w autentyczność mojego poświęcenia dla roli, przedstawiam się Wam w całej okazałości. Jest i on - "Big Ben" - pisze w swoim stylu tata dwuletniego Fryderyka. Dla porównania wrzucam zdjęcie sprzed roku, podczas realizacji @swingersifilm.

Koterski zapewnił, że po zakończeniu zdjęć do Gierka zamierza przejść na dietę i zrzucić nadprogramowe kilogramy:

Z "Benem" musimy jeszcze pobyć razem do końca września, a potem wracam do formy. Nie ukrywam, że będę za nim tęsknił. Zawsze są jakieś plusy i minusy w każdej sytuacji, np. Mały Książę na moim brzuszku tez podrósł na moim brzuszku i nigdy nie chodzi głodny - nawiązuje do widniejącego na jego brzuchu tatuażu i dodaje na zakończenie: