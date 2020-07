Wystylizowany na Edwarda Gierka Michał Koterski wyznaje: "Przytyłem do roli aż 17 KILOGRAMÓW!" (FOTO)

Szczery Koterski: "Zostaliśmy bez grosza, Marcela mówiła, żebym jechał zarobić pieniążki"

Janusz Iwanowski , producent filmu, wyznał w rozmowie z Plejadą, że ukochany Koterski do roli komunistycznego polityka przygotowuje się już od siedmiu miesięcy. Na rzecz kreacji aktor przytył aż 17 kilogramów , a ostatnio, by bardziej wczuć się w rolę, zaczął nawet... częściej chodzić w garniturach.

Towarzysze! - zwrócił się do followersów aktor. To już oficjalnie, w końcu mogę Wam zdradzić, do jakiej roli te wszystkie przygotowania i dodatkowe kilogramy (aż 17). Przede mną najtrudniejsze wyzwanie aktorskie w mojej dotychczasowej karierze! Przedstawiam Wam pierwszego sekretarza KC PZPR, towarzysza Edwarda Gierka. Ale to nie koniec niespodzianek, moją żonę Stanisławę Gierek zagra jedyna, niepowtarzalna Małgorzata Kożuchowska. Na resztę obsady musicie jeszcze chwilę poczekać. Za dwa tygodnie ruszają zdjęcia, trzymajcie za mnie kciuki. Pomożecie? - zagaja fanów tata Fryderyka.